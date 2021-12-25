Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, heyelan sebebi ile trafiğe kapandı.

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KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, heyelan sebebi ile trafiğe kapandı.

Kastamonu'da yaklaşık üç gündür olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından bölgede hava sıcaklıkları yükseldi. Kar yağışı sonrasında yumuşayan toprak ise artan hava sıcaklığı sebebiyle tehlike oluşturmaya başladı. Cide-Doğanyurt karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Dün çeşitli noktalarda küçük çapta toprak kaymaları yaşanırken, bugün Cide-Doğanyurt karayolunun 45'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak sahil yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışa başlattı.

Heyelan olayına şahit olan sürücü Halil Demirtaş ise "Ben geldiğimde orada bekleyen diğer araçlar heyelanın yeni olduğunu söylediler. Saat 09.00 civarıydı. Her iki yönden gelen araçlar heyelanın büyüklüğü nedeniyle geri dönerek yollarına devam ettiler" dedi. - KASTAMONU

Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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