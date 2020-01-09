Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK
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Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı.

09.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:02
Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK

'ın ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Bölüm Mahallesi Hasanaoğlu Sokak'ta heyelan meydana geldi. Çökme sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Mahalleye ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekiplerince heyelan bölgesinde inceleme yapıldı, tehlike arz ettiği belirlenen 3 ev boşaltıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemeleri sonucunda toprak kayması nedeniyle risk taşıyan evleri tahliye ettiklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Nihat Aygün de yetkililerin yarın yeniden incelemede bulunacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK
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