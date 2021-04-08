Heyelan nedeniyle 2 katlı bina boşaltıldı
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Heyelan nedeniyle 2 katlı bina boşaltıldı

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Heyelan nedeniyle 2 katlı bina boşaltıldı

100.Terminalinde, meydana gelen heyelanlar nedeniyle çökme tehlikesi yaşayan 2 kişinin yaşadığı 2 katlı bina tahliye edildi.

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu

100.Terminalinde, meydana gelen heyelanlar nedeniyle çökme tehlikesi yaşayan 2 kişinin yaşadığı 2 katlı bina tahliye edildi.

Zonguldak'ta 100. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağanak yağış nedeniyle geçen günlerde üst üst heyelanlar meydana geldi. Heyelanın ardından terminal kısa süreliğine kapatıldı. Ardından Belediye ekipleri heyelan meydana gelen kısımlarda dolgu yaparak tekrar terminali açtı. Son olarak AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından Terakki Mah. Güngör İzmirlioğlu Sokak üzerinde çökme tehlikesi bulunan iki ailenin yaşadığı 2 katlı bina boşaltıldı. AFAD ekipleri 2 kişiye kira yardımı yapacağı öğrenildi. Öte yandan heyelanın meydana geldiği 100. Terminalinde aralıklarla toprak kaymalarının devam ettiği gözlendi. - ZONGULDAK

Heyelan nedeniyle 2 katlı bina boşaltıldı
Heyelan nedeniyle 2 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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