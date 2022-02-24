Heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığı köyde yağış tedirginliği

KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde heyelandan 17 evin etkilendiği mahallede vatandaşlar, devam eden yağışlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Köy muhtarı İhsan Kurt, "Eğer yağışlar devam ederse en büyük sıkıntımız o zaman başlayacaktır. Evlerdeki eşyalarımızın hepsini boşaltamadık. Bir kısmını aldık fakat bir kısmı kaldı. Bu nedenle sıkıntımız büyük olacak" dedi.

Yenice'ye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde pazar günü sağanak sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi. Köy muhtarı İhsan Kurt'un durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edildi. AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 17 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Pazartesi günü köye giderek incelemede bulunan Vali Fuat Gürel, "Çöken yollar konusunda yeni alternatif yollar yapılacak. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz, bunun yanında konutlar nereye yapılacağı noktasında çalışma yapacağız" dedi.

Kurt, mezarların da heyelandan etkilendiğini belirterek, "21 tane mezarlığımızda kayma oldu. Gerekli prosedür işlerini yaptık. 2 mezarın naklini gerçekleştirdik. Havaların düzelmesiyle diğer mezarların naklini de gerçekleştireceğiz. Mezarların naklini aynı bölüm içerisinde sağlam bir bölüme yapacağız" diye konuştu.