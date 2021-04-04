Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
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Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor Düzce-Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan servis yolunun çalışmaları sürüyor.

Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor

DÜZCE - Düzce-Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan servis yolunun çalışmaları sürüyor. Yarın açılması planlanan yolun çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta sağanak yağış ile beraber Düzce-Zonguldak yolunda heyelan meydana gelerek, yol trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçlar farklı yollara yönlendirilirken, binek araçlar ise köy yollarından Akçakoca ve Ereğli'ye gönderiliyor. Heyelan olan bölgede Düzce Valisi Cevdet Atay ve karayolları genel müdürlüğünün incelemelerinin ardından ilk olarak bölgede servis yolu yapılması kararlaştırılmıştı. Heyelan olan yolun 20 metre gerisine karayolları ekipleri tarafından yeni servis yolu açıldı. Açılan servis yolunda asfalt serme işlemleri tamamlandı. Tek şeritli gidiş geliş olarak hazırlanan yolda, bariyerler, su kanalları ve levhalama çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalar havadan görüntülenirken, yol çizgileri de çizildi. Pazartesi gününe kadar Düzce-Zonguldak bağlantısının servis yolunun açılması planlanıyor.

Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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