Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyde yoğun yağışlar nedeni ile heyelan meydana geldi. Heyelan nedeni ile tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları yola düşerek yolu ulaşıma kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeni ile tedirgin olduklarını kaydeden vatandaşlardan Ziyadin Kaplan, "Heyelan nedeni ile dev kaya parçaları düşüyor. Bu kayalar, köyümüzde arazilerimize mezarlıklarımıza zarar veriyor" dedi.

Ramazan Demir isimli vatandaş da "Bölgede sık sık heyelan meydana geliyor. Dün akşam saatlerinde de heyelan meydana geldi. Yola düşen dev kaya parçaları arazi ve mezarlıklara zarar veriyor. Yetkililerin böylede çalışma yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA