Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
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Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeni ile yol ulaşıma kapandı.

21.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:51
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

'ın ilçesine bağlı grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeni ile yol ulaşıma kapandı.


Derince köyü mevkinde onlarca köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı ve çok sayda vatandaş ile öğrencinin okula gitmek için kullandığı grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yolda şantiye ekipleri tarafından açma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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