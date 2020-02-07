Heyelan kara yolunu kapattı
Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
07.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:09
Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Karabük-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş mevkisinde yola sürüklendi.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: AA