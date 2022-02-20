Heyelan etkisini artıyor: 9 evde 41 kişi tahliye edildi - Haberler
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Heyelan etkisini artıyor: 9 evde 41 kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Heyelan etkisini artıyor: 9 evde 41 kişi tahliye edildi

Karabük'ün Yenice ilçesi Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 9, tahliye edilen kişi sayısı 41 oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Yenice ilçesi Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 9, tahliye edilen kişi sayısı 41 oldu.

İlçeye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesinde heyelan etkisini göstermeye devam ediyor. Karabük AFAD Müdürlüğü tarafından açıklamada, "Yenice'de bir konut daha tahliye edilmiştir. Boşaltılan ev sayısı 9 olurken, 11 hanede toplam 41 kişi tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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