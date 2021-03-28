Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı
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Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı Tali yol, 2 gün içerisinde tamamlanacak Düzce-Zonguldak karayolunda 26 Mart'ta meydana gelen heyelan sonrasında, karayolları tarafından servis yolu yapımına başlandı.

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Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı

Tali yol, 2 gün içerisinde tamamlanacak

DÜZCE - Düzce-Zonguldak karayolunda 26 Mart'ta meydana gelen heyelan sonrasında, karayolları tarafından servis yolu yapımına başlandı. Yolun 2 gün içerisinde tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol çift şeritli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme çalışmalarının ardından bölgede servis yolu yapımına başlandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "D-655-01 Kontrol Kesim Nolu Akçakoca-Düzce Devlet yolu 6+000 kilometrede meydana gelen heyelan nedeniyle karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı" ifadeleri kullanıldı.

Tali yol olarak yapılan yolun 2 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı
Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı
Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı
Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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