Heyelan bölgesinde hummalı çalışma
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Heyelan bölgesinde hummalı çalışma

Heyelan bölgesinde hummalı çalışma
08.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:00

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında Kırık Köyünde heyelan meydana geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında Kırık Köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan noktasında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce'de etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda heyelan oluşturdu. Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünde yolların çökmesi ve heyelan oluşması sonrasında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köyde hummalı bir çalışma başlattı. Yığılca ilçesine girişe yakın bir noktada oluşan heyelan için ekipler kısa sürede müdahale ederek dolgu malzemeleri ile yolu geçici olarak trafiğe açtı. Alınan bilgilere göre, geçici olarak trafiğe açılan yolun bir daha heyelan olmaması için gerekli çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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