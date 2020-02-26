Heyelan anı kamerada
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Heyelan anı kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

26.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:11
Heyelan anı kamerada

'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Dağdan kopan dev kayalar köy yolunun kapanmasına neden oldu.


Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi'nde, Sır Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yaklaşık 200 metre yukarısında Ballık mevkisindeki tepede heyelan oluştu. 8 kırsal mahalle yolunun ulaşımını sağladığı heyelan sırasında öğrencileri taşıyan servis şoförü Ramazan Oğulluk, toprak kaymasını fark eder etmez minibüsünü durdurdu.


Heyelan olayını cep telefonuyla kaydeden Ramazan Oğulluk, öğrencilerle birlikte olası faciadan kurtuldu. Olay sonrası köy yolu tamamen kapandı.


Bölgede yol açma çalışmalarına başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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