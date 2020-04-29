Heyecanlandıran Coronavirüs Açıklaması! Aşı Sonbaharda Hazır Olabilir ABD'li şirket Pfizer, coronavirüs aşısı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, aşının Sonbahar aylarında acil durumlar için kullanıma hazır hale getirilebileceğini açıkladı.

ABD'li şirket Pfizer, coronavirüs aşısı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, aşının Sonbahar aylarında acil durumlar için kullanıma hazır hale getirilebileceğini açıkladı.

Coronavirüs Aşısının Testleri Devam Ediyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, aşının testlerinin Almanya'da başladığını belirten Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, izin çıkması halinde testlerin gelecek hafta ABD'de de başlayabileceğini söyledi.

Testlerin başarılı olması durumunda Pfizer'ın Sonbahar'da acil durumlar için aşı dağıtımına başlayabileceğini belirten Bourla, aşının daha geniş çapta kullanımı için gerekli izinlerin de yıl sonunda alınabileceğini ifade etti.

Ancak "Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor." diye konuşan Bourla'ya göre, testlerin sonuçları önümüzdeki ay belli olacak ve aşının güvenli olup olmadığından emin olunması için daha fazla test yapılması gerekecek.