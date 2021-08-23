Heybeliada yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Heybeliada seferleri iptal mi edildi?
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Heybeliada yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Heybeliada seferleri iptal mi edildi?

Heybeliada yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Heybeliada seferleri iptal mi edildi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Durum: Heybeliada'da son dakika ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Peki, Heybeliada yangını söndürüldü mü, son durum ne? Heybeliada yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Heybeliada seferleri iptal mi edildi?

Heybeliada yangını ile ilgili gelişmeler son dakika gündem oldu. İstanbul'un Heybeliada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Heybeliada'daki yangının söndürülmesi için birçok ekip ve helikopter alana ulaştı. Vatandaşlar Heybeliada'daki yangının son durumunu merak ediyor. Peki, Heybeliada yangını söndürüldü mü, son durum ne? Heybeliada yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Heybeliada seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HEYBELİADA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Heybeliada'da koruluk alanda şiddetli bir orman yangını başladı. Yangın adanın her yerinden görülebiliyor. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HEYBELİADA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Heybeliada'da orman yangını çıktı. Devlet bu defa tam anlamıyla teyakkuza geçti. Balıkesir ve Bursa'dan helikopterler, İzmir, Muğla ve Antalya'dan 4 uçak sevkedildi. Kıyı Emniyeti kurtarma botlarını, emniyet TOMA, Milli Savunma Bakanlığı çıkarma gemisi gönderdi. Vali, yangının 14.55'te kontrol altına alındığını açıkladı.

İstanbul'da son yılların en büyük orman yangınını 12 Temmuz 2020'de yaşayan ve 6 hektar ormanını kaybeden Heybeliada'da yine yangın çıktı. Eski Değirmenyeri bölgesindeki yangına önce vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLADI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Vali Yerlikaya, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

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