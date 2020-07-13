HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ; İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Heybeliada'daki yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., "Orman yakmak" suçundan tutuklandı.

Heybeliada 'daki yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.

Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., emniyet işlemlerinin ardından Adalar Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Sedat D., savcılık sorgusunda ormanlık alan bölgesinde gezerken bir şahıstan metruk bir evin yandığını ve itfaiyeye ihbar ettiğini öğrendiğini söyledi. Sedat D., "Sonra ben o bölgeden uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını uzaktan gördüm. Benim yangın olayıyla bir alakam yoktur. Yanımda telefon olmadığı için itfaiyeye haber veremedim. Bölgede mangal yapan şahıslar vardı. Tanıkların neden beni elimde bidonla koşarken gördüklerini söylediklerini bilmiyorum" dedi.

Şüpheli Sedat D., savcılık sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YANGINDAN İKİ SAAT ÖNCE ADAYA GİTMİŞ

Mahkemedeki sorgusunda 20 Şubat tarihinde İzmir'den İstanbul'a geldiğini, Eminönü'nde bir otelde kaldığını söyleyen Sedat D., daha önce Heybeliada'ya gelmediğini belirterek, "Dün 14.40'ta Heybeliada'ya geldim. Daha önce Heybeliada'ya gelmedim. Daha önce Büyükada'ya gelmiştim, Kınalıada'ya gelmiştim, bu kez de Heybeliada'ya gideyim dedim. Tek geldim. Gezmek amacıyla geldim. Yanımda herhangi bir şey getirmedim" dedi.

Serdar D., "Heybeliada'ya geldikten sonra insanlardan biraz uzaklaşayım diye ormana doğru yürüdüm. Biraz içeriye doğru gittim ve geri döndüm. Ben yangını görmedim, sadece uzaktan dumanını gördüm, ancak dikkatlice bakılınca ateş görünüyordu, çevrede mangal yapanlar vardı. Orman yangını başlamasına rağmen halen mangal yakmaya devam edenler vardı" dedi.

OLAYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİÜzerinde koyu yeşil tişört olduğunu söyleyen Serdar D., "Yanımda şapkam vardı, kırmızı renkti şapka. Benim dışımda şapka takanlar vardı. Ben kesinlikle koşmadım. Elimde kesinlikle bidon yoktu, sadece beyaz poşet vardı. Adli kontrol kararım var, daha önce bir tavuk çalmıştım. Yine bir olayda da bir eve girmiştim, kadının telefonu çalınmış, benim üzerime attı. Bundan dolayı tutuklandım. Benim olayla ilgim yoktur, tutuklanmak istemiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Sedat D., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA