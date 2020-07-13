Heybeliada şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Heybeliada şüphelisi tutuklandı

HEYBELİADA'daki yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., "Orman yakmak" suçundan tutuklandı.

Heybeliada şüphelisi tutuklandı
13.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:18
HEYBELİADA'daki yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.  

Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., emniyet işlemlerinin ardından Adalar Adalet Sarayı'na sevk edildi.  Şüpheli Sedat D., savcılık sorgusunda ormanlık alan bölgesinde gezerken bir şahıstan metruk bir evin yandığını ve itfaiyeye ihbar ettiğini öğrendiğini söyledi. Sedat D., "Sonra ben o bölgeden uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını uzaktan gördüm. Benim yangın olayıyla bir alakam yoktur. Yanımda telefon olmadığı için itfaiyeye haber veremedim. Bölgede mangal yapan şahıslar vardı. Tanıkların neden beni elimde bidonla koşarken gördüklerini söylediklerini bilmiyorum" dedi. 

Şüpheli Sedat D., savcılık sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

YANGINDAN İKİ SAAT ÖNCE ADAYA GİTMİŞ

Mahkemedeki sorgusunda 20 Şubat tarihinde İzmir'den İstanbul'a geldiğini, Eminönü'nde bir otelde kaldığını söyleyen Sedat D., daha önce Heybeliada'ya gelmediğini belirterek, "Dün 14.40'ta Heybeliada'ya geldim. Daha önce Heybeliada'ya gelmedim. Daha önce Büyükada'ya gelmiştim, Kınalıada'ya gelmiştim, bu kez de Heybeliada'ya gideyim dedim. Tek geldim. Gezmek amacıyla geldim. Yanımda herhangi bir şey getirmedim" dedi. 

Serdar D., "Heybeliada'ya geldikten sonra insanlardan biraz uzaklaşayım diye ormana doğru yürüdüm. Biraz içeriye doğru gittim ve geri döndüm. Ben yangını görmedim, sadece uzaktan dumanını gördüm, ancak dikkatlice bakılınca ateş görünüyordu, çevrede mangal yapanlar vardı. Orman yangını başlamasına rağmen halen mangal yakmaya devam edenler vardı" dedi. 

OLAYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİÜzerinde koyu yeşil tişört olduğunu söyleyen Serdar D., "Yanımda şapkam vardı, kırmızı renkti şapka. Benim dışımda şapka takanlar vardı.  Ben kesinlikle koşmadım. Elimde kesinlikle bidon yoktu, sadece beyaz poşet vardı. Adli kontrol kararım var, daha önce bir tavuk çalmıştım. Yine bir olayda da bir eve girmiştim, kadının telefonu çalınmış, benim üzerime attı. Bundan dolayı tutuklandım. Benim olayla ilgim yoktur, tutuklanmak istemiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. 

TUTUKLANDI

Sedat D., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.  


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış Magazin
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte...
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 3. Sayfa
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 3. Sayfa
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama Güncel
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Aybüke Pusat Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Gürler Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Heybeliada şüphelisi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 15:56:50. #1.14#
title