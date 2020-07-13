Heybeliada şüphelisi tutuklandı (1) HEYBELİADA'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Sedat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEYBELİADA'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Sedat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalar Adliyesi'ndeki savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Sedat D. tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi. Sedat D., polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA