Heybeliada şüphelisi adliyeye sevk edildi: Elinde bidonla koşarken gördük
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Heybeliada şüphelisi adliyeye sevk edildi: Elinde bidonla koşarken gördük

Müslim SARIYAR / Heybeliada'da çıkan orman yangınında gözaltına alınan Sedat D. adliyeye sevk edildi.

Heybeliada şüphelisi adliyeye sevk edildi: Elinde bidonla koşarken gördük
13.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:09

Müslim SARIYAR/ Heybeliada'da çıkan orman yangınında gözaltına alınan  Sedat D. adliyeye sevk edildi. Diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Yangın sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkal doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D'nin hırsızlık, cinsel taciz, uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar yandı. Olay yerine giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden polis ekiplerine bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini verdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı. Görgü tanıkları tarafından teşhis de yapılan Sedat D.'nin yaklaşık 30 kadar suç kaydı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu da çıktığı öğrenildi. Hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi.

CEZAVİNDEN 1 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Şüpheli Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı öğrenildi. Sedat D.'nin bu suçtan tutuklandığı ve bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye  sevk edildi.


Kaynak: DHA

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