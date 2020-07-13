HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Güven Usta Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.
13.07.2020 02:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 02:59
HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Güven Usta
Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.
VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR
Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.
Kaynak: DHA