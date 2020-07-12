Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı HEYBELİADA'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.

HEYBELİADA'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.

VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR

Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA