Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı
HEYBELİADA'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.
12.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:42
HEYBELİADA'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.
- İstanbul
VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR
Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA