HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
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HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI

Kamera: Güven UstaHeybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.

HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
12.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:31

Kamera: Güven Usta

Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı. 

VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR

Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor. GÖRNTÜ DÖKÜMÜ----------Özel taşımacılık yapan Mavi Marmara iskelesinden görüntüHeybeliada'ya seferlerin yapılmayacağına dair vatandaşların bilgilendirilmesiŞehir Hatları'na ait Bostancı iskelesinden görüntü

 


Kaynak: DHA

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