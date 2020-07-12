HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
Kamera: Güven UstaHeybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.
12.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:31
Kamera: Güven Usta
Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.
VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYORHeybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor. GÖRNTÜ DÖKÜMÜ----------Özel taşımacılık yapan Mavi Marmara iskelesinden görüntüHeybeliada'ya seferlerin yapılmayacağına dair vatandaşların bilgilendirilmesiŞehir Hatları'na ait Bostancı iskelesinden görüntü
Kaynak: DHA