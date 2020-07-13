Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi
HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
13.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:44
HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.
- İstanbul
Kaynak: DHA