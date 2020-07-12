Heybeliada'daki yangına müdahale için araçlar gemiyle götürüldü
HEYBELİADA'da çıkan yangın nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) ait iş makineleri ve itfaiye araçları gemiyle götürüldü.
12.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:39
HEYBELİADA'da çıkan yangın nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) ait iş makineleri ve itfaiye araçları gemiyle götürüldü. Çıkan yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahalede bunlundu. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi. Maltepe İDO iskelesinden bir gemiyle soğutma çalışmalarına destek amacıyla İBB'ye ait iş makinaları ve itfaiye araçları sevk edildi.
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- İstanbul
Kaynak: DHA