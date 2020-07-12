HEYBELİADA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE İÇİN ARAÇLAR GEMİYLE GÖTÜRÜLDÜ Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Güven USTA-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHAHeybeliada'da çıkan yangın nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) ait iş makineleri ve itfaiye araçları gemiyle götürüldü.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Güven USTA-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) ait iş makineleri ve itfaiye araçları gemiyle götürüldü. Çıkan yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahalede bunlundu. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi. Maltepe İDO iskelesinden bir gemiyle soğutma çalışmalarına destek amacıyla İBB'ye ait iş makinaları ve itfaiye araçları sevk edildi.

Kaynak: DHA