Heybeliada'da yangının başlangıç anları böyle görüntülendi Heybeliada'da yangının başlangıç anları böyle görüntülendi Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının başlangıç anları kameraya böyle yansıdı.

Heybeliada'da yangının başlangıç anları böyle görüntülendi İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının başlangıç anları kameraya böyle yansıdı. İstanbul Heybeliada'da saat 17.00 sularında 2 ayrı orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Yangının başlangıç anları ise kameraya böyle yansıdı. Kaynak: İHA