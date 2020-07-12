Heybeliada'da yangının başlangıç anları böyle görüntülendi
Heybeliada'da yangının başlangıç anları böyle görüntülendi Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının başlangıç anları kameraya böyle yansıdı.
12.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:14
Heybeliada'da yangının başlangıç anları böyle görüntülendi
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının başlangıç anları kameraya böyle yansıdı.
İstanbul Heybeliada'da saat 17.00 sularında 2 ayrı orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Yangının başlangıç anları ise kameraya böyle yansıdı.
Kaynak: İHA