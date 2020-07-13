HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHAİstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI
13.07.2020 00:00 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:04

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 19.45'te söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Ekiplere yardım edenler arasında bulunan vatandaşlar o anları anlattı.

Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.30 sıralarında çıkan yangın 19.45'te söndürüldü. Yangının ardından adaya İstanbul'dan çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Adalıların da dahil olduğu soğutma çalışmaları ormanlık alanda sürüyor. Öte yandan, 3 kişinin gözaltına alındığı yangınla ilgili olarak olay yerinde polislerin incelemesi sürüyor. Yangının olduğu bölgede olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı görüldü. Gözaltına alınan 3 şüphelinin terörle bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

"ELLERİ, BACAKLARI YANAN OLDU"Hem yangına hem de soğutma çalışmasına katılan adalılardan Atilla Keke, "İlk önce bayrak tarafında yangın haberini aldık. Ondan sonra ikinci haber geldi Çamlık Limanı diye. Daha sonra üçüncü haber geldi mezarlık diye. Helikopterlerden bir taraftan söndürmeye başladılar. Biz de adalılar olarak elimizden geleni yapmak için yukarıya çıktık. Herkes elinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir taraftan kürek, bir taraftan bidonlar. Soğutma çalışmalarına kadar bitirdik. İtfaiye erleri çok yorulduk çok çaba sarf etti. Hortumları toplamalarına yardım ettik en son. Adalılardan elleri, bacakları yanan oldu, dumandan etkilenen oldu. Onlar ambulans dolmuşla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"GENÇ, YAŞLI DEMEDEN KİMİ KUM TAŞIDI, KİMİ BİDONLARLA SU TAŞIDI"Savaş Güven de, "Ben adanın İstanbul'a bakan kısmında oturuyorum. Tam tersi yerde çıkmıştı yangın evimden görünüyordu. Dumanları görür görmez direkt giyinip çıktım. 1,5 saatte itfaiyenin ve adalı hemşerilerimin desteğiyle çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden kimi kum taşıdı, kimi bidonlarla su taşıdı bu şekilde aşağı kadar gelerek söndürdük" diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ GERÇEKTEN CANIMIZ YANIYOR"

Büyükada'dan evindeki kürekle yangın söndürme çalışmalarına yardıma gelen Yeşim Erbaşol Can ise, "Bahçedeki küreğimizi kaptık geldik. Büyükada'da oturuyorum. Belediye anons yaptı, küreklerini, kovasını alan yangına gelsin diye. Bir tekne kaldırdılar geldik. Biz geldiğimizde aslında çoğu şey bitmişti ama biz destek ekibi olarak geldik. Çok fazla alan yanmış çok üzgünüz gerçekten canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı Spor
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor Güncel
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı Spor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı
ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Halife Hafter Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Filiz Akın Cem Davran Mabel Matiz
Spor Falcao Tamer Tuna Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 00:08:47. #1.15#
title