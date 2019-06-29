Heybeliada'da yangına karada sıcak müdahale kamerada

İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına sıcak müdahale kameralara yansıdı.

Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda helikopter ile havadan da müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken; yangına müdahale edilen anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yangından dolayı ormanın zarar gördüğü ve ekiplerin zorlu çalışmaları gözlendi.

Kaynak: İHA