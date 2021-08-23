Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Heybeliada'da iki gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Heybeliada'da iki gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Heybeliada'da 21 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle aynı gün söndürülen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Zarar gören alan ile ekiplerin bekleyişi havadan görüntülendi.

Öte yandan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirten pankartlar birçok yere asılırken, vatandaşların hazırladığı su dolu şişeler de yol kenarında bekletiliyor.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor

Ormanlık alandaki yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamera görüntülerini izleyip, görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

Bisiklet kiralayarak ormanlık alanlarda dolaşan kişileri de inceleyen ekipler, ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye görevlerine devam ediyor.

Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi
Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi
Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi
Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi
Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haberleri! İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangında Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaşın, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli...
Son dakika haberleri! İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangında Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaşın, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli...
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Serdar Ortaç Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:30:56. #1.16#

title