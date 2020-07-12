Heybeliada'da yangın -2
HEYBELİADA'da bir binada başladığı öğrenilen yangın ormana sirayet etti.
12.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:36
HEYBELİADA'da bir binada başladığı öğrenilen yangın ormana sirayet etti. Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine geçiyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, "Yangına 2 Uçak, 5 Helikopter, 6 Arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA