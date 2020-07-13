Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi
Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı.
13.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:21
Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Yanan 5 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.
İstanbul Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen 5 hektarlık alan havadan görüntülendi. Günün ışıması ile yangının verdiği zarar da oraya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alanın büyük bir kısmında zarar gördüğü dikkat çekti.
Kaynak: İHA