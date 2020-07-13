Heybeliada'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı HEYBELİADA'da 5 hektarlık alanın kül olduğu yangının bıraktığı hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gözler önüne serildi.

HEYBELİADA'da 5 hektarlık alanın kül olduğu yangının bıraktığı hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gözler önüne serildi. Yangının çıktığı alanda ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, ormandaki hasar havadan fotoğraflandı.

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Yangın kontrol altına alındığından beri ise ekiplerin alanda soğutma çalışması devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangının neden olduğu hasar da gözler önüne serildi. Ormanlık alan ve küle dönen ağaçlar havadan fotoğraflandı.

Kaynak: DHA