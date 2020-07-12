HEYBELİADA'DA VATANDAŞLAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ZİNCİR OLUŞTURDU Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAHeybeliada'da çıkan yangın orman yangını kontrol altına alındı.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Heybeliada'da çıkan yangın orman yangını kontrol altına alındı. Hava söndürme uçakları, helikopter ve yerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında vatandaşlar da zincir oluşturarak yardım etti. Vatandaşlar ellerinde bidonlar, kovalarla yangına su taşıdı. Zincir oluşturan vatandaşların su dolu bidonları elden ele taşımaları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA