Heybeliada'da soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
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Heybeliada'da soğutma çalışmaları havadan görüntülendi

Heybeliada'da soğutma çalışmaları havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Heybeliada'da dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Heybeliada'da dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yeşilin yerini griye bıraktığı Heybeliada'nın son hali ve soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 40 dakika boyunca etkili oldu. Gün boyunca hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Adaya giriş ve çıkışlar normale döndü.

Öte yandan mavi ve yeşilin birleştiği Heybeliada'nın yanarak küle dönen kısmı ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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