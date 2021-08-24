Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural Buğra Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... HEYBELİADA'da ormanlık alanda gece yarısı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

HEYBELİADA'da ormanlık alanda gece yarısı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Heybeliada'da Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Tepede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ormanlık alanda çıkan yangını söndürdü. Yangının büyümesi ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal itfaiyesi ekipleri Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde bir süre tedbir amaçlı bekletildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

 


- İstanbul
Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Son dakika haber: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural Buğra Akay

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