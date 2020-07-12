Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın Heybeliada çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

12.07.2020 22:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:43

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL - Heybeliada çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan orman yangını kontrol altına alınırken yanan alan havadan görüntülendi. Yangın söndürme uçağından görüntülenen ormanlık alandan büyük bir bölün yandığı görüldü.

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İHA

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