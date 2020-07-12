Heybeliada'da ormanlık alanda yangın Heybeliada'da ormanlık alanda yangın Heybeliada çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL - Heybeliada çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan orman yangını kontrol altına alınırken yanan alan havadan görüntülendi. Yangın söndürme uçağından görüntülenen ormanlık alandan büyük bir bölün yandığı görüldü.

Kaynak: İHA