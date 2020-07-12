Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı.
12.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:44
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesine geçeceği öğrenildi.
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle
bölgeye 2 Uçak, 5 Helikopter, 6 Arazöz, 40 personel sevk edildiği öğrenildi.
Aynı zamanda itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesine geçeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA