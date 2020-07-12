Heybeliada'da orman yangını (7) Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Orman Genel Müdürlüğü de yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 1 arazöz sevk edildiğini duyurdu.

Bu arada, Adalar Belediyesi hoparlöründen Adalar'da oturan vatandaşlardan eğitimi olanlar, yangına müdahaleye çağrıldı.

Kaynak: AA