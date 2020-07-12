Heybeliada'da orman yangını (3)
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Heybeliada'da orman yangını (3)

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

12.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:36

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Heybeliada'da orman yangını (3)

Kaynak: AA

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