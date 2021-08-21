Heybeliada'da orman yangını
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Heybeliada'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Heybeliada'da orman yangını İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı.

Heybeliada'da orman yangını

İSTANBUL - İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip ve söndürme helikopteri gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evinin bulunduğu bölgede çıkan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 3 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı ve 5 Arazöz sevk edildi. Ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Heybeliada'da orman yangını
Heybeliada'da orman yangını
Heybeliada'da orman yangını
Heybeliada'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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