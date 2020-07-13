Heybeliada'da orman yangını Elif YAVUZ, Güven USTA, Gamze Şimşek, Ramazan EĞRİ, Anıl UÇAN, Buğra BENLİOĞLU, Murat KORKMAZ, Alper KORKMAZ, Yüksel KOÇ, Burçak BOZKUŞ, İSTANBUL,- HEYBELİADA'da ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı.

Elif YAVUZ, Güven USTA, Gamze Şimşek, Ramazan EĞRİ, Anıl UÇAN, Buğra BENLİOĞLU, Murat KORKMAZ, Alper KORKMAZ, Yüksel KOÇ, Burçak BOZKUŞ, İSTANBUL,- HEYBELİADA'da ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda ekip ve vatandaşların müdahalede bulunduğu yangın 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiinde ormanlık alanda 17.00 sıralarında iki farklı nokta yangın çıktı. Yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz, 40 personel ve vatandaşlar müdahalede bulundu. Yangını öğrenen Tarım ve orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, bölgeye gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve itfaiye araçları da Maltepe'den gemiyle Heybeliada'ya götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'da söndürme çalışmaları için çıkarma gemisi görevlendirildiğini açıkladı. TCG Ç-144 çıkarma gemisiyle belediyeye ait araçlar bölgeye taşındı. Ayrıca Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek verdi.

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Vatandaşlar, yangına müdahale için insan zinciri oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerinde ve havadan yangına müdahale çalışmalarını inceledi. Yangın sonucu gökyüzüne yükselen dumanlar İstanbul'da birçok noktadan görüldü. Yapılan müdahale sonucunda 17.00 sıralarında başlayan yangın 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Heybeliada'ya yapılan vapur seferleri yangın nedeniyle iptal edilince hafta sonunu için adaya gidenler adada mahsur kaldı. Adada yaşayanlar ise Bostancı tarafından seferlerin durmasıyla adaya gidemedi. Seferlerin yeniden başlamasını bekleyen vatandaşlar iskelede yoğunluk oluşturdu.

PAKDEMİRLİ OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, "Yangında bildiğiniz üzere bu yıl İHA'larımızı da kullanıyoruz. Bir İHA'mız, 2 uçak, 6 helikopter, 6 orman arazözü ve 17 itfaiye aracıyla birlikte 23 arazözle müdahale edildi. Bu saatler itibarıyla artık yangın tamamen kontrol altında, tamamen sönmüş durumda. Ama tabii ki soğutma faaliyetleri yarın sabah, hatta öğlen saatlerine kadar devam edecek. Şu anda da yangına birazdan gelecek dozerler vasıtasıyla çevreleme yapılacak. Yangın işçileri vasıtasıyla yangının etrafı mümkün mertebe açılıyor. Tamamen kontrol altına alınmış da olsa gece veya sabah saatlerinde tekrar bir kıvılcım yaşamamak için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Halen yolda 17 arazözümüz var ama onlara da gerek kalmadı gibi gözüküyor. Devlet tüm kurumları burada gerekli müdahaleyi yapmıştır. En hızlı bir şekilde Heybeliada'mızı minimum hasarla, 5 hektar civarında bir hasarla bu yangını atlattık. Gelmiş geçmiş olsun. Her yangında söylediğimiz gibi hep insan hatasından oluyor, yüzde 90'ı insan hatasından oluyor bunların. Artık bu insan hatalarına bir son verelim diyoruz. Bu yangınla alakalı 3 gözaltımız var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor" dedi. Pakdemirli, kundaklama şüphesi olup olmadığı yönündeki soruyu "Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Şu andaki ilk işimiz, yangını kontrol altına aldık, yangını söndürdük, soğutma faaliyetlerini halledelim, şu anda kurumlar daha çok bununla ilgileniyor ama soruşturma da Valilik tarafından devam ettiriliyor. En yakın zamanda gerekli açıklamaları Valiliğimiz yapar diye düşünüyorum." diye yanıtladı.

Kaynak: DHA