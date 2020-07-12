Heybeliada'da orman yangını
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Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Heybeliada'da orman yangını
12.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:30

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Orman Genel Müdürlüğü de yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 1 arazöz sevk edildiğini duyurdu.

Vatandaşlar da ekiplere destek verdi

Bu arada, Adalar Belediyesi hoparlöründen eğitimi olan vatandaşlar yangına müdahaleye çağrıldı.

Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bakan Pakdemirli ve Vali Yerlikaya, Heybeliada'ya gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İstanbul Valisi Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti.

Yerlikaya, buradaki incelemelerinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45'te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İBB'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Heybeliada'da çıkan 2 ayrı orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 çıkarma gemisi, 16 araç ve 50'ye yakın personelle müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, karadan ve havadan soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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