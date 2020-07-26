Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı
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Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı

HEYBELİADA'dan Bostancı'ya gitmek için bindikleri batan teknenin içinde bulunanlar o anları anlattı.

Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı
26.07.2020 07:47 | Son Güncelleme: 26.07.2020 07:50

HEYBELİADA'dan Bostancı'ya gitmek için bindikleri batan teknenin içinde bulunanlar o anları anlattı.

Heybeliada açıklarında içinde yolcu ve mürettebat olarak toplamda 27 kişinin bulunduğu deniz taksi olarak kullanılan tekne battı. Teknede bulunanlar balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 27 kişiden 11'i ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Batan teknede bulunanların Heybeliada'da bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıktan sonra Bostancı'ya döndükleri öğrenildi.

O ANLARI ANLATTILAR 

Batan teknede bulunanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Tekneden kurtulan Zeynep Özhan "Yaklaşık 10 dakika yol aldıktan sonra önce bir sola yattık aradan 1-2 dakika geçtikten sonra ikinci defa sallandık sonra devrildik. Ben dış taraftaydım, içeride olan arkadaşlar çıkamadılar. O sırada bir balıkçı teknesi vardı. Hepimize yardımcı oldu. Bütün adayı da ayağa kaldırdı. Ailesini aramış, yardım istesinler diye karakola göndermiş. Kendisi de polisi, sahil güvenliği aradı ona binlerce kez teşekkür ediyorum. Onun sayesinde kurtulduk. Mucizeydi orada olması" dedi. 

"BİR ARKADAŞ KAPIYI KIRDI DIŞARI ÖYLE ÇIKTIK"

Kurtulanlardan Sunay Akkoyun da, "10 dakikalık yolculuktan sonra tekne alabora oldu. Balıkçı teknesi geldi bir kısmımız kurtardı can yelekleri attı. Daha sonra Sahil güvenlik ve polis geldi. İnanılmaz bir panik vardı. Bir arkadaş kapıyı kırdı dışarı öyle çıktık. Sahil güvenlik 8-10 dakika içerisinde geldi. Teker teker aldılar" diye konuştu.

TEKNENİN İÇİNDE 4 KİŞİ KALMIŞTIK"Alabora olan teknede bulunan bir kişi, o anları anlatarak, "Heybeliada'dan Bostancı'ya deniz taksiyle dönüyorduk. Çıktığımızdan 5-10 dakika sonra sağa sola hareketlenme oldu. Daha sonra birbirimizin üzerine doğru devrildik. Bir anda içeriye su doldu ve tekne alabora oldu. Ters döndü. En son batan teknenin içinde 4 kişi kalmıştık. En son Sahil Güvenlik geldi kurtardı" açıklamasında bulundu. 

"DENİZ TAKSİ RUHSATI YOKMUŞ"

Doğum günü kutlamasından döndüklerini ifade eden bir kişi ise, "İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı. Biz yaş gününe girmiştik. Ölümle burun buruna geldik. Tekne battıktan sonra suyun üstüne çıktık. 5 dakika sonra balıkçı teknesi geldi. Bizi kıyıya çıkardılar. Ben yağ makinesinin içinden çıktım. Tamimiyle arkadaş grubumuzdu. 4 kişi olarak motorun üstüne çıktı. Sonra tekrar daldık. Bulduğumuz açık camdan su yüzüne çıktık." dedi. 


Kaynak: DHA

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