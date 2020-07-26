Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı
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Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

26.07.2020 03:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 04:40

Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heybeliada açıklarında saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan toplam 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerden 11'inin hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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