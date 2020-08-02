Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu
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Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara oturdu.

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu
02.08.2020 06:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 06:28

Heybeliada açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara oturdu.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'dan müşterilerini aldıktan sonra yola çıkan tekne, adanın açıklarında kayalıkların arasında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

Kayalıklara oturan tekneye botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Ekipler tarafından ifadeleri alındıktan sonra Maltepe - Adalar Lojistik İskelesi'ne getirilen 4 kişi, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.

Kaynak: AA

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