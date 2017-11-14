Heybeden Silah ve Mühimmat Çıktı

Siirt'te düzenlenen operasyonda yük hayvanı heybesinde silah ve mühimmat bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda merkez Aktaş köyü Başur mevkisinde geçici olarak konaklayan ve hayvancılıkla uğraşan M.S.Ş. ve M.G'nin konakladıkları alandaki çadır ve eşyalarında arama yapıldı.



Ekiplerce yapılan aramada yük hayvanı heybesinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör ve 135 fişek ele geçirildi.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.