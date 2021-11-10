Hextech Mayhem Sistem Gereksinimleri: Hextech Mayhem kaç GB?

League Of Legends dünyası gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Netflix üzerinden yayınlanan Arcane dizisi ile birlikte oyunun geçmişine ve oyun içerisindeki karakterlerin geçmişine ilgi artmışken, Hextech Mayhem oyunu Steam ve Epic Games üzerindeki yerini aldı. Biz de sizler için Hextech Mayhem Sistem Gereksinimleri yazısında merak edilen detayları bir araya getirdik.

Ziggs rolünü üstleneceğiniz bu oyunda, Piltover mahallelerinde düşmanlarınız ile karşı karşıya geleceksiniz. Türkçe seslendirme, arayüz ve altyazıya sahip olan oyunda odağınız müziğin ritminde olacak.

9 Kasım Salı günü itibari ile ön siparişlerin verilebildiği ritim ve koşu oyunu, tam olarak Hextech Mayhem: A League of Legends Story adı ile anılıyor. 35 liralık bir ön sipariş etiketine sahip olan oyunu ön sipariş ile satın alan oyuncular, oyun içinde kullanılabilecek Afet Ziggs kostümüne de sahip olacaklar.

Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için buraya, Epic Games Store sayfasına ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Hextech Mayhem Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4130

RAM Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7770 (2 GB VRAM gerekli)

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Phenom II X4 965

RAM Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon Vega 8

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