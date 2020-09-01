Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü.

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü
01.09.2020 00:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:34

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü
DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü. 
Kulakları diğer kirpilere göre daha uzun olarak bilenen ve avlanmaları yasak olan uzun kulaklı çöl kirpisi, Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde görüldü. Fotoğrafçı Mehmet Mahsum Süer, tarafından görüntülenen uzun kulaklı çöl kirpisi, açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor. Ukrayna, Moğolistan, Pakistan ve Libya'da rastlanan uzun kulaklı çöl kirpisinin, Türkiye'de de Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşadıkları biliniyor.
Türleri tehlikeye girme riski altında sayıldığı için IUCN'in Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisini görüntüleyen fotoğrafçı Mehmet Masum Süer, "Bu çok sevimli hayvanların fotoğraflarını çekip belgelemekten ve bölgemizde bazı hayvan türlerinin eskisinden daha fazla görünmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu sonucu, hem yapılan eğitim çalışmaları hem de kamuoyunda oluşan doğayı ve hayvanları koruma bilincinin gelişiyor olmasına bağlıyorum. Çektiğim hayvan fotoğraflarını paylaşarak bu bilince katkıda bulunuyorum. İnsanlar, hayvanlara eskisi kadar zarar vermiyor, hatta zor durumda ve yaralı olarak buldukları hayvanları ilgili makamları teslim edip kurtarılmalarını sağlıyorlar. Son birkaç yılda hemen her gün bu tür öyküleri duyar olduk. Bu da çok sevindirici bir durum" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor Spor
Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Politika
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Dünya
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, hayatını kaybetti
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Fatma Girik Müslüm Gürses Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 00:34:23. #1.15#
title