Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile sabah saatlerinde başlatılan uyuşturucu operasyonu tamamlandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile sabah saatlerinde başlatılan uyuşturucu operasyonu tamamlandı.
Özel harekat ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Hevsel Bahçelerinde yasa dışı Hint kenevirlerini tespit etti. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen Hint kenevirleri, ekildikleri yerde koparılarak imha edildi.
Operasyonla ilgili ayrıntıların, daha sonra basın mensupları ile paylaşılacağı bildirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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