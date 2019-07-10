Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı. Sabah saatlerinde Hevsel bahçelerinde gelen özel harekat ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Hevsel Bahçelerinde yasadışı Hint keneviri operasyonu başlattı. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyonun akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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