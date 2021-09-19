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Son dakika... Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın

Son dakika haberine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangına anız yakılmasının sebep olduğu öğrenildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri'nde bulunan anızların yakılmasından dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangının ağaçlık alana sıçramaması büyük bir faciayı önlerken, söndürme çalışmalarında korku dolu anlar yaşandı. Dumanlar şehir merkezinden de görülürken, alanı yakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Murat Başal/İHA)

Son dakika... Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın

Son dakika... Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı
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